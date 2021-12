MTA tuletab meelde: kõik väljastpoolt Euroopa Liitu saabunud kingitused tuleb deklareerida

„Kuna jõulupühad on tulemas, siis prognoosime, et suureneb ka pakkide arv, mis tulevad väljastpoolt Euroopa Liitu, näiteks Suurbritanniast või Venemaalt. Selleks, et kõik kingitused kenasti oma adressaadini jõuaksid ja deklareerimise kohustus ei tuleks halva üllatusena, tasub meelde tuletada mõned reegleid," räägib MTA tolliosakonna teenusejuht Kaari Lainevool. Ta tuletab meelde, et kingituseks loetakse ainult eraisikult eraisikule saadetud pakki, mitte veebipoest tellitud või sealt tasuta saadud kaupa.

Maksuvabastus kehtib eraisikult kingitusena saadetud pakkidele, mille väärtus on kuni 45 eurot.

„Näiteks kui tuttav saadab teile Venemaalt kingitusena 20-eurose paki, mille saatmiskulu on 4 eurot, siis tuleb see deklareerida, kuid käibemaksu sellelt tasuma ei pea. Kui aga sellise paki väärtus on 50 eurot (ja saatmiskulu 4 eurot), siis tuleb lisaks deklareerimisele tasuda 54 eurolt käibemaksu 10,8 eurot," selgitab Lainevool.

Üle 150-eurosed pakid maksustatakse lisaks käibemaksule ka tollimaksuga. Kõige mugavam on saadetist deklareerida elektroonselt e-MTAs. Selleks sisenege Maksu- ja Tolliameti kodulehel e-teenindusse, valige menüüst: Toll - Lihtsustatud deklaratsioonid - Postipaki deklaratsioon. Deklaratsiooni esitamiseks vajate kullerfirmalt või Omnivalt saadud kauba saabumise teatist ja kahte viitenumbrit: eelneva dokumendi viitenumber ja transpordidokumendi number (Tracking number). Lisaks on vaja kauba väärtust tõendavat dokumenti (arve, maksekorraldus, tellimus, saatedokumendid). Käibemaksu arvestatakse kauba maksumuselt ja saatekuludelt ning seda saab tasuda deklareerimise keskkonnast väljumata pangalingi kaudu. Endiselt saab deklareerimiseks kasutada ka posti-, kullerettevõtte või tolliagentuuri teenust. Omniva paki puhul saab deklareerimiseks vajalikud andmed, kui logida sisse Omniva saadetud lingilt. Tuleb meeles pidada, et teatud kaupade saatmisele Eestisse on kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Nendega saab tutvuda lähemalt MTA kodulehel.