HKScan: energia kallinemine ja tarneprobleemid tõstavad valmistoodete hindasid

HKScan Estonia juhatuse liikme ja Baltikumi äridirektori Kristina Mustonen -Shevelevsky sõnul on viimase paari aasta jooksul tootmisega seotud kulud järjest tõusnud ning kõik prognoosid näitavad, et sisendhindade tõus niipea ei lõppe. Hinnatõus puudutab kõige enam valmistooteid nagu singid, kotletid, viinerid ja muud töödeldud tooted.

„Elektri ja gaasi hindade kerkimine mõjutab omahinda nii tootmiskulude kui ka meie tooraine tarnijate kulude kasvu kaudu. Elekter on kallinenud 2,5 korda, gaas 4 korda. Kõik energia kokkuhoidmise kohad, mis on mõistlikult kättesaadavad, oleme juba ära kasutanud, kuid sellest tulenenud sääst ei kata jätkuvalt meie tootmismahukamate valmistoodete suurenenud energiaarvet," selgitas Mustonen-Shevelevsky.

Lisaks energiahindadele mõjutab HKScani kui Eesti suurimat seakasvatajat ning ainsat kodumaise linnuliha tootjat kõige rohkem looma- ja linnusööda hind. „Erinevate söödakomponentide hinnad on aastaga tõusnud vähemalt 30-40 protsenti, kuid linnukasvatuse puhul moodustab sööda hind kogukuludest tervelt 70 protsenti ning seakasvatuse puhul 60 protsenti," lisas HKScan Estonia juhatuse liige.

Kõigele lisaks on toidu poelettidel kvaliteetseks säilitamiseks ja kauba tarnimiseks vajalike pakendite maksumus tõusnud kuni 40 protsenti ning märgatava kütusehindade suurenemisega on kasvanud transpordikulud. „Viimasel paaril aastal kujunenud olukorra tõttu on kodumaisel loomapidamisel põhinev toidutootmine sattunud keerulisse seisu, millest tulenevalt ei ole paraku enam võimalik hoida tagasi hinnatõusu jõudmist tarbijateni," ütles Mustonen-Shevelevsky.