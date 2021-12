Kõige väiksem vaktsineerituse osakaal on ehitussektoris

Kõige vähem vaktsineerituid on ehitussektori töötajate seas, vaktsiinisüsti saanute osakaal on 67,7 protsenti. Sellele järgneb veondus ja laondus 70 protsendiga.

Kõige suurem vaktsineeritute hõlmatus on avaliku halduse ja riigikaitse valdkonnas, kus neid on üle 90 protsendi. Järgneb 89 protsendiga tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, 85 protsenti on vaktsineeritud haridusvaldkonna töötajatest.