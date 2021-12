Keskkonnaameti peadirektoriks saab Rainer Vakra. Kuupalk hakkab olema 5500 eurot

"Olen kindel, et Rainer Vakra seotus keskkonnateemadega ning kogemus poliitiku ja juhina on piisavad, et selles vastutusrikkas ametis tulemuslikult hakkama saada," nentis keskkonnaminister Erki Savisaar (Keskerakond), kes tema ametisse määramise käskkirja täna lähtuvalt kõrgemate riigiametnike valiku komisjoni soovitusest allkirjastas.