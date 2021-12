Martin Villig avaldas, kuidas nad oma äri käima said: me ei pannud enne toru ära, kui saime lubaduse

"Mina näen ka, et ega meil raha turunduse jaoks palju ei olnud. Meil olid tabelis kõikide Eesti ajakirjanike telefoninumbrid, me järjest helistasime iga kord, kui meil oli uudis, me ei pannud põhimõtteliselt toru enne ära, kui nad lubasid, et nad selle uudise avaldavad," avaldas Martin Villig .

Tegelikult on see selline tohutu lihtsalt entuka pealt müümine, selgitas vend Markus. "Et kuidas me hoiame neid juhte lihtsalt ootamas. Lubasime neile, et jaa, mõne kuu pärast see teenus läheb tööle, oodake, küll need kliendid hakkavad tulema – see oligi väga raske. Lihtsalt roppu moodi palju tööd," rääkis Markus Villig.