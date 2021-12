Tõnu Mertsina: Tööstussektori kasvutempo aeglustub

Kuna tööstuse tootjahindade kasv on kiirenenud Eesti mõõtmisajaloo suurimaks – oktoobris kasvasid tööstustoodangu hinnad aastases võrdluses 19% ja töötlevas tööstuses ligi 16% - siis on ka tööstusettevõtete käibekasv sellevõrra tugevam. Nii suureneski tööstusettevõtete käive oktoobris ligi 24%, sealhulgas töötlevas tööstuses ligi 19% ja energiatootmises isegi 108%. Töötleva tööstuse ekspordikäive suurenes aastases võrdluses 15%. Ekspordikäibe juures oli tegemist küll tagasihoidliku aeglustumisega, kuid selle taga oli paljuski ka möödunud aasta kõrgem võrdlusbaas. Samuti tuleks arvestada, et ekspordihinnad on aastaga tõusnud 21%, mis aitavad kaasa ekspordikäibe tugevamale kasvule.

Vaatamata tootmismahu kasvu aeglustumisele oktoobris, tööstusettevõtete kindlustunne paranes ning on praegu enam kui 14 aasta tugevaim. Samuti ollakse lähikuude tootmise väljavaate suhtes väga positiivsed. Ettevõtete optimism tuleb tugevast nõudlusest. Ettevõtete osakaal, kelle jaoks ebapiisav nõudlus on suurimaks majandustegevust piiravaks teguriks, on langenud väga madalale tasemele. Mõõtmisajaloo ehk viimase 26 aasta jooksul on selliste ettevõtete osakaal praegusest veidi madalam olnud vaid 2007. aasta keskel. Eesti tööstusettevõtete kindlustunne on paranenud sarnaselt Soome ja Rootsiga, samas kui Lätis ja Leedus on see oluliselt nõrgem ja on ka mitu kuud halvenenud.