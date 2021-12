Kurioosne juhtum: klient tellis kellarihma, mida soovis tagastada. Avatud pakendi pärast taheti talle vähem raha tagasi anda

Kliendi sõnul puudus veebilehel täpne teave. Veebilehel oli märgitud ainult sobiva kellarihma laius (44 mm), aga seal ei olnud märgitud ära, et see sobib randmele ümbermüüduga 150–200mm. Ka pakendi infolehel puudus vastav info. "Kui ostsin käekella 44mm rihmaga, ei olnud probleeme rihma pikkusega (mis oli komplektiga kaasas), seega mul ei olnud kahtlusi osta originaal 44mm rihma," selgitas ta juhtunut.

Ettevõte nõustus toote eest tagastama 10 eurot vähem, kuna toote pakend oli avatud ja kaitsekile eemaldatud. Kaupleja hinnangul oli tegemist kalli Apple brändi rihmaga, millel on spetsiaalne pakend. Karp käib lahti tagant sellise spetsiaalse kleepsu rebimisega. Vajadust seda kleepsu rebida kliendil ei olnud, sest kõik info ja sobivus suurused olid ilusti taga kirjutatud. Kuna tootepakend on avatud ja kaitsekiled olid eemaldatud, vastavalt sellele ei ole võimalik antud toodet uuena müüa," selgitas omapoolset seisukohta müüja.

Tarbijavaidluste komisjon leidis, et tarbijal on õigus 14 päeva taganeda oma ostust. Lisaks polnud nende hinnangul kliendil võimalik saada ka korrektset infot kellarihma kohta kaupleja kodulehelt. Seega oli kliendil puudulik teha ka järeldus, kas kellarihm talle sobib. Erinevaid asjaolusid arvesse võttes leidis tarbijavaidluste komisjon, et ettevõtte selgitused on põhjendamatud ehk tarbijal on õigus saada tagasi kogu summa, ka talle tasumata jäänud 10 eurot.