FOTOD | Ka Eestis tuntud pakivedaja ämber: kuller viskas metsa alla sadu pakke

Tarneahel on ummistunud, mistõttu tellivad inimesed oma esmatarbekaubad ja kingitused ära juba varakult. Pakid on praktiliselt kohale jõudnud, kuid siis otsustab sõiduki juht need kuristikku visata. Täpselt nii juhtus Ameerika Ühendriikides Alabamas ligi 450 inimesel.