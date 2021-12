Loe, mida küsitakse Lidlilt kõige rohkem

Tööpäev

Meilt küsitakse tihti, kas ühe tööpäeva jooksul peab poes tegema kõiki töid. Vastus on, et muidugi mitte. Vahetuse alguses saad juhilt kätte oma selle päeva tööülesanded. Näiteks küpsetad saiakesi, teenindad kliente kassas või paigutad kaupu riiulile. Koolituse käigus saad selgeks kõik tööülesanded, aga ühe päeva jooksul täidad neist ainult mõnda. Nii väldid rutiini, töö on mitmekesine ja möödub justkui lenneldes!

Kohv, tee, puuviljad

Terves kehas terve vaim! Pakume oma meeskonnaliikmetele igapäevaselt tervislikke ampse –puhkeruumis ootavad sind alati värsked puu- ja juurviljad. Kohv ja tee on iseenesestmõistetavalt samuti saadaval.

Tööriided

Kas meilt saab tööks vajaliku riietuse? Otse loomulikult! Meie poetöötajate vormiriietuse hulka kuuluvad teksad, pluus, soojem jakk ja jalanõud. Enne tööle asumist saad kõiki riideesemeid proovida, et leiaksid endale sobivaimad suurused, mis aitavad sul ennast tööpäeva jooksul mõnusalt ja mugavalt tunda.

Töö ja pereelu tasakaal

Miks kestab meie poodides vahetus 8 tundi? Töö on küll oluline osa elust, kuid tähtis on ka võimalus puhata, veeta aega oma lähedaste ja sõpradega ning tegeleda oma hobidega. Meie poodides on tööpäeva pikkus inimlik, et leiaksid aega töö kõrvalt tegeleda kõige sellega, mis sulle rõõmu pakub.

Tervisekindlustus

Palju on ka uuritud, mida tähendab meie pakutav täiendav tervisekindlustus. Tänu täiendavale tervisekindlustusele on sul võimalik ennetada tervisemurede tekkimist või vajadusel neile kiiresti lahendus leida. Täiendav tervisekindlustus aitab katta sinu kulusid näiteks hambaarsti või tasulise eriarsti külastuse eest. Kui vajad prille, füsioteraapiat või massaaži, siis ka nende eest aitab tasuda tervisekindlustus.

Millal avatakse Lidli poed Eestis?

Poodide avamine on pikk ja põhjalik protsess. Kui ettevalmistused on tehtud ning meie töötajad on läbinud põhjaliku teoreetilise ja praktilise koolituse, oleme valmis!