Luminor napsas Eesti Energiast ettevõtete panganduse uue juhi

Luminori tegevjuhi Peter Boseki sõnul on Indrek kõrgelt hinnatud juht, kel on enam kui 20 aastat kogemust pangandussektorist. „Ma olen kindel, et ta on meie juhtkonnale suurepäraseks täienduseks. Indrek liitub Luminoriga olulisel hetkel, mil me tegeleme oma kasvu kiirendamisega, olles jätkuvalt usaldusväärseks panganduspartneriks Balti riikide ettevõtetele," lisas Bosek.

Luminori Baltikumi ettevõtete panganduse juht Andrius Nacajus lisas, et tänu oma kogemustele ja isikuomadustele on Indrek sellele ametikohale suurepärane valik. „Luminor on viimase aasta jooksul läbinud olulise arengu, peaaegu kahekordistanud sel perioodil ettevõtetele antud uusi laene Baltikumis ja kindlustanud oma juhtpositsiooni kapitaliturgudel. Me oleme regiooni suurim pank, kus otsuseid tehakse kohapeal, ning mis on alustamas olulist kasvufaasi. Indrekul on tähtis roll aitamaks kaasa meie eesmärkide saavutamisele Eestis."