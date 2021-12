TALLINNA EELARVE | Haridusvaldkonnale on eraldatud sadu miljoneid. Mitmeid koole ja lasteaedu ootab ees värskendus

Tallinna 2022. aasta eelarves on toodud välja muuhulgas ka haridusvaldkonnale kuluvad summad. Avaldame need täismahus.

2022. aasta eelarves on kavandatud 6 miljonit eurot toidukulude katmiseks linna lasteaedades kehtestatud piirmäära ulatuses, eralasteaedadele 240 tuhat eurot. Selle aasta esimesest septembrist muutis linn lasteaedades kohatasu vabastamise aluseid. Nimelt on nüüdsest vanema esitatud avalduse aluselt kohatasust vabastatud ka pere teine laps. Hetkel on keskmiselt 100% kohatasu soodustuse saajaid varasema 3400 asemel 5200 last, mis on täiendav kulu linnale ligikaudu 1,5 miljonit eurot aastas.