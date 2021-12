Eestisse miljardeid investeerinud firma suunamuutus võib taas statistikat mõjutada

"Selle sisuline mõju Eesti majandusele on väga-väga väike, kui mitte öelda olematu. Ta mõjutab peamiselt statistilisi näitajaid," rääkis Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. "Kui tähele panna, siis paljud analüütikud ei ole kommenteerinud Eesti investeeringunumbreid, sest need on olnud sellised natukene müstilised. Seal taga on see, et üks ettevõte on neid moonutanud ja need pole olnud kooskõlas Eesti üldiste arengutega," kirjeldas ta.