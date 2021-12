TOP10 - selgusid Eesti kõige siledamad tänavu ehitatud teed

„Tänavune kõige siledamalt rajatud tee asub täpsemalt Viljandi-Rõngu riigimaantee 7.-22. kilomeetrini rekonstrueeritud Nõmme-Mustla lõigul, kus mõõdeti tee pinnakatte tasasuse indeks 0,65. Arvestades teelõigu pikkust ja ühtlaselt stabiilset taset, on see märkimisväärne tulemus," ütles Raun.

„Tänavu oli eriline ka selle poolest, et pea kogu aasta siledaima tee esikümme tuli Lõuna-Eestist, kus tehtigi tänavu palju teetöid. Suures plaanis on kogu riigile hea, et paremad ja siledamad teed jõuavad üle Eesti, mis aitab kindlasti regionaalarengule kaasa," lisas Raun.

„Verstoni rajatud tee oli tänavu teistest natuke ees, aga edasi oli edetabel kümnenda kohani minimaalsete vahede ning komakoha täpsusega. Siledaim tulemus saavutatakse siis kui kogu protsess planeerimisest järelvalveni on hästi läbimõeldud. Mõõtmistulemused näitavad, et Eesti tee-ehitajad teevad oma tööd väga stabiilselt ning on igati heal tasemel," sõnas Teede Tehnokeskuse projektijuht.

Eelmisel kahel aastal võitis tasaseima tee auhinna AS TREV-2 Grupp, mis ka tänavu jõudis Valga-Uulu teelõigu taastusremondiga edetabelisse. Käesoleval aastal jõudis suurima arvu objektidega edetabelisse KMG OÜ, mis rajast kümnest siledaimast teest neli.

2021. aasta uute teede sileduse TOP 10