GRAAFIK | Elektri hind on täna tagasihoidlikum kui eile. Vaata, millal on kõige mõistlikum täna pesu pesta

Kui eilsel tippajal ehk õhtul kell kuus oli hind 346 eurot kilovatt-tunni kohta, siis täna on olukord rahulikum. Maksta tuleb 225 eurot kilovatt-tunni kohta.

Siiski juhtis esmaspäeval antud intervjuus Ärilehele Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts tähelepanu, et keskmiselt üle 200 euro megavatt-tunni eest küündinud elektri börsihind ei ole kindlasti normaalsus, aga see on turult vastu vaatav karm reaalsus.