Valitsuse passiivsus seab Eesti olulisima hüdroelektrijaama ohtu

„Oleme ligi 350 000 euro suuruse investeeringuga hoolikalt täitnud muinsuskaitseseadusest tuleneva kohustuse, et sõjaeelse Eesti kauneimaks tööstusehitiseks tunnistatud Linnamäe pais säiliks," ütles elektrijaama omanikfirma Wooluvabriku juht Vahur Kivistik.

Linnamäe hüdroelektrijaam täidab regionaalse energiajulgeoleku seisukohalt tähtsat rolli, sest tegemist on piirkonna suurima juhitava pöörleva võimsusega elektrijaamaga, mis osaleb elektrisüsteemi sageduse hoidmisel. Inimestele vaba aja veetmiseks ning kaitse all olevatele nahkhiirtele pesitsemiseks soodsat keskkonda pakkuv paisjärve ümbrus püsib terviklikuna tänu just Linnamäe hüdroelektrijaama majandustegevusele.