Novembris lõid Tallinna korteriturul rekordeid nii hind kui tehingute koguarv

"Viimati tehti Tallinnas ühe kuu jooksul nii palju tehinguid 2006. aasta sügisel, vaid loetud kuud enne seda, kui kinnisvaraturg järsult langema hakkas. Oluline on mõista, et tänane olukord on siiski oluliselt erinev, sest nii arendajad kui rahastajad on toonasest just riskide maandamise osas palju õppinud," rõhutas 1Partner Kinnisvara just Martin Vahter ning viitas, et 15 aastat tagasi oli korterite aastane hinnatõus uskumatud 50%, aga praegu jääb see ligikaudu 10-15% vahemikku.

Martin Vahter sõnul on täna turul kaupa vähem kui huvilisi ning seetõttu teevad inimesed kohati ka tehinguid, mida nad pikemalt kaaludes võib-olla ei teeks. "Hirm tehingust ilma jääda surub peale kiirustades tehtud otsuseid. See on koht, kus kinnisvarahindajad ja pangad saavad aidata turgu ohjes hoida," nentis Vahter.

Novembris tehti kokku 1098 tehingut, mis on ligi 5% rohkem võrreldes oktoobri 1 046 korteritehinguga. Korteritehingute koguväärtus tõusis kuu lõikes ca 9%. Aastatagusega võrreldes oli tehinguaktiivsus 10% suurem, korteritehingute koguväärtus tõusis 24%. Korterite keskmine ruutmeetrihind on kuu lõikes tõusnud: novembris oli see 2 452 eurot ning tõus oktoobriga võrreldes on 3% (2 379), eelmise aasta novembriga võrreldes toimus tõus ca 16%. Kalleim korter müüdi novembris 705 000 euroga ning odavaim 12 000 euroga.

Novembris tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1 352 ostu-müügitehingut (oktoobris 1 315), eelmise aasta novembris 1 298. Kinnisvaratehingute koguväärtus oli ca 200 miljonit eurot, mis on 16% vähem kui eelmisel kuul (238 mln) ja ca 7 % vähem kui eelmise aasta novembris.

Novembris müüdi Tallinnas 20 hoonestatud elamumaa kinnistut, mis on 16 võrra vähem kui varasemal kuul. Kalleim elamumaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistu müüdi 900 000 euro eest ning soodsaim 115 000 euro eest.

Müüdi 9 elamumaa krunti, mis on oktoobriga võrreldes 5 võrra rohkem. Odavaim krunt maksis 20 000 eurot ja kalleim 1 608 000 eurot.

1Partner Kinnisvara avaldab iga kuu esimeses veerandis möödunud perioodil sooritatud kinnisvaratehingute turuülevaate. 1Partner Kinnisvara kodulehel on Tallinna kinnisvaratehingute hinnavõrdluse graafik, kust leiab lihtsa ülevaate pinnaühiku maksumuse igakuistest muutustest linnaosade kaupa.