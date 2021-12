KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: olulised õppetunnid kinnisvarainvesteeringute ja üürimisega

Kinnisvarahinnad on pikka aega liikunud tõusujoones ja viimane majanduslangus on paljudel juba ammu ununenud. Ettevaatlikumatel investoritel võib kõrgete kinnisvarahindade tõttu tekkida aga kartus, et võib-olla on nad praegu turule sisenedes juba rongist maha jäänud. Ent investor ja maakler Algis Liblik arvab, et raha pangakontol hoidmine ei pruugi olla sugugi targem valik. Ta tõdes, et inflatsiooni tõttu on kinnisvarahinnad praegu tõesti kõrged ja tootlused jällegi varasemast madalamad. Samas tuleb arvestada ka kinnisvara väärtuse kasvu ajas.

„Sellel aastal on ainuüksi Tallinnas kinnisvarahinnad kasvanud 17%. Isegi kui puhtalt rahavoo baasil on täna üüritootlus madal, siis arvestades sinna juurde väärtuskasvu, on tootlus ju väga hea,” kommenteeris Liblik. Ta tõi näite ka oma sõbrast, kes äsja endale üürikinnisvara juurde soetas, sest usub, et isegi kui hinnad peaksid paari aasta jooksul kukkuma, siis selleks ajaks on üürnik juba osa tema pangalaenust kinni maksnud. „Loomulikult on ka riskid olemas, kuid investeeringu mõistlikkus sõltubki ju alati ka investeerija enda riskitaluvusest,” sõnas Liblik.

Ent millised need peamised riskid siis ikkagi on ja kuidas investor end nende eest kaitsta saab ning kuidas võimalikeks kriisideks valmis olla? Renno Mägi vastas, et selleks tuleb eelkõige analüüsida kinnisvaraturu olukorda. „Vaadates mälu järgi tagasi viimasele 20 aastale, on olnud võib-olla ainult kaks-kolm aastat sellised, kus kinnisvarahinnad on Eesti suuremates linnades langenud. Teine aspekt on see, et üürikinnisvara soetamisel ei ole kinnisvarahinna kõikumised investorile väga suur risk, tema vaatab pigem üürist tulevat rahavoogu,” seletas Mägi. Ta lisas, et võimalusel on kinnisvara kindlasti mõistlik soetada ja olulised küsimused ning riskid on seotud pigem sellega, kas kinnisvara soetamiseks kasutati üksnes isiklikku raha või ka laenu.