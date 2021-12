Endine Bolti investor Didi lahkub USA börsilt

Sammu põhjust tasub otsida Hiina survest, mis on aina tugevamalt riigi tehnoloogiaettevõtetele osaks saanud, kirjutab Financial Times. Eraldi teates ütles ettevõte, et Ameerikas noteeritud väärtpaberid, milleks olid Ühendriikide hoiutõendid, on vabalt konverteeritavad aktsiateks teisel rahvusvahelisel börsil.

Bloombergi teatel tahab ettevõte paberid Hongkongi börsile viia märtsis, ütlesid väljaandele arengutega kursis olevad inimesed. Kui kõik läheb plaanipäraselt võivad aktsiad Hongkongi börsil kaubeldavad olla kõige varasemalt 2022. aasta suvel. .

Didi jõudis New Yorgi börsile tänavu juunis ning 4,4 miljardi dollariline rahakaasamine tegi sellest suurima Hiina ettevõtte IPO alates Alibaba noteerimisest 2014. aastal. Mõned päevad peale noteerimist käskisid aga Hiina ametnikud Didi telefonirakenduse Hiina rakenduseplatvormidelt eemaldada. Didil keelati ka uute kasutajate registreerimine ning Hiina valitsus alustas ettevõte küberturvalisuse laialdast uurimist.

New Yorgi börsil noteerimine investoritele erilist edu toonud pole ning aktsia on alates juunikuust langenud üle 40%.

Hiina valitsus on hoiatanud, et tähelepanelik kontroll saab osaks ka järgmistele ettevõtetele, kes välisbörsidele suunduvad. Didi puhul kerkisid murekohaks ettevõtte poolt hallatav suur hulk tundlikke andmeid, vahendab Financial Times. USA on samuti enda börsidel noteeritud Hiina ettevõtteid karmima pilguga vaatama hakanud.