Tallinn investeerib olemasolevate rattateede parandamisse ja laiendamisse

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on eelarvega kavas rida investeeringuid, mis aitavad muuta linnaruumi sõbralikumaks nii jalgratturitele kui ka jalakäijatele. Järgmisel aastal on kavas nendest põhimõtetest lähtudes Vana-Kalamaja, Tulika, Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine.

„Eelarves on ette nähtud 1,5 miljonit eurot uute rattateede projekteerimiseks ja olemasolevate, ka ajutiste rattateede parandamiseks ja laiendamiseks. Ühtlasi hakkame rajama uusi rattaparklaid ja rattamaju, et jalgratast oleks hõlpsam igapäevaseks liikumiseks kasutada," selgitas Svet.

Eelarvega on ette nähtud vahendid ülekäiguradade ja mänguväljakute valgustuse ehitamiseks. „Eriti soovime muuta linnaruumi turvalisemaks koolide ümbruses, et motiveerida lapsi liikuma jala ja rattaga. Esmakordselt on selleks suunatud eraldiseisev eelarverida samuti 1,5 miljoni euro suuruses," ütles Svet. „Ka muude investeeringute ja remonttööde tegemisel arvestame eesmärgiga muuta turvalisemaks haridusasutuste juures olev linnaruum."