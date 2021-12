Kuidas väikeettevõtjad jõulude ajal käivet saavad kasvatada

Et kauplemine ka ettevõtja jaoks lihtne ning mis peamine, tulus oleks, tuleb hoolikalt läbi mõelda, kuidas ostmine kliendi jaoks kõige mugavamaks teha. Kaardimakseterminalide rent on üheks peamiseks teguriks, mis võib ettevõtjale just üritustel tuua suurema sissetuleku kui ainult sularahas arveldades.

Makseterminale renditakse nii statsionaarsetesse müügikohtadesse (poed, esindused, laod) kui ka väliüritustele nagu näiteks messid ja laadad, mille osakaal suureneb aasta lõpus tänu erinevatele jõululaatadele. SEB ärijuht Karl Oskar Haak: „Loomulikult meeldib SEB nutiterminal ka erinevatele teenuseosutajatele nagu juuksurid, küünetehnikud, massöörid jne, kes kasutavad terminale aastaringselt, aga lühiajalist renti eelistavatele ettevõtetele meeldib just SEB paindlikus seoses makseterminali hooajalise rentimisega, sest lepingus me ei fikseeri terminalide kasutamise aega. Kaupmees saab soovi korral rentida seadme ka näiteks ainult üheks päevaks, nädalaks või kuuks, mis sobib ideaalselt perioodilistele üritustele."

Nutiterminalid on hea võimalus, et pakkuda mugavat makselahendust neile, kel puudub sularaha ning samuti klientidele, kes tänasel päeval eelistavad kontakti- ja sularahavaba makset. See annab kaupmeestele võimaluse ka oma tulusid suurendada, sest ostelda saavad ka need, kellel kaasas ainult pangakaart.