Inimesi hirmutavad metsikud gaasiarved. Eesti Gaas: loodetavasti gaasihinda rohkem korrigeerima ei pea

"Olen mures, kui talvised küttearved hakkavad 150 euro asemel 500–600 eurot olema, on see suur löök," kirjutab üks murelik lugeja Perekooli foorumis, kui kõrge gaasi hind jutuks tuleb.

"Varem eriti ei pööranud tähelepanu, aga nüüd viimane tõus tekitab küll muret. See tähendab siis eesootaval talvel neli (!!!) korda suuremaid arveid kui eelmisel aastal. See pole ju 10-protsendiline hinnatõus ja inflatsioon, millest räägitakse. Reaalselt tulebki maksta 150 euro asemel 550 eurot küttearvet kuus. Kas inimestel ikka on see raha olemas?" nendib teinegi sealne kirjutaja.

Kolmaski lugeja kurdab, et eelmise aasta novembris maksis ta 107,33 eurot, kuid sel aastal juba 298,75 eurot. "Hinnatõus aastaga umbes kolmekordne. Ulme. Sel juhul peaks jaanuar-veebruar siis 600 eurot hoopis tulema," lisab ta.

Eesti Gaas: rohkem loodetavasti gaasihinda korrigeerima ei pea

Need on vaid üksikud näited muret tekitavast olukorrast. Maailmaturul oleva pärast on gaasimüüjad sunnitud tõstma hindu pidevalt senisest kõrgemaks. Näiteks pea mõni päev tagasi saatis Eesti Gaas järjekordse teavituse, et tõstab taas gaasi hinda.

Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm tõdes, et tulenevalt kõrgest hinnatõusust on nad pidanud paindliku paketi klientide pakettide hinda tõstma kolm-neli korda: septembris, novembris, detsembris ja nüüd ka uue aasta jaanuarist. Tõus jääb nende hinnangul keskmiselt vastavalt umbes 51, 26, 30 ja 28 protsenti. "Praegu tundub, et rohkem eeloleval talvel gaasihinda korrigeerima ei pea, kuna turu hinnatõus on peatunud. Hind peaks prognooside järgi mõistlikumale tasemele langema kevadsuvel," sõnas Tumm.