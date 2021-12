Sikupilli juures asuv DPD uus pakiautomaat on müügi- ja turundusjuhi Janek Kivimurru sõnul üks neid suure koormusega pakikappe, mida tuleb jõulueelsel ajal mitu korda päevas täita. Foto: Ilmar Saabas

Pakiautomaatide käitajad on tänavu külvanud Eesti üle uute pakikappidega. Kuid ikka on vähe, sest inimesed tellivad tippajal internetist rohkem, kui on nende kaubale kappides kohti.