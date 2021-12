Helmen Kütt: hinnatõus on päral ega oota, millal valitsus hüvitiste maksmise korra paika saab

„Suve lõpul tabas Eesti inimesi elektri ja gaasi mitmekordne hinnatõus. Sama kaua on teada, et kallineva energia mõjul suureneb järsult suhtelises vaesuses elavate inimeste arv. Valitsus hakkas tõsisemalt tegutsema alles oktoobris, mil lubati, et vaesusesse langenud inimestele makstakse kompensatsiooni. Käes on detsember, aga nii taotluste esitamise kui hüvitise saamise ümber valitseb suur segadus ja asjad venivad,“ sõnas Helmen Kütt.