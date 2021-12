Taani meediaettevõtete juhid astuvad vastu juhtivatele meediaplatvormidele

Tehnoloogial on oluline roll meedia toimimises. Olulisel kohal on ka meediaplatvormid, mille kaudu on meediaväljaannetel võimalik oma sisu levitada. Küsimusi tekitab meediagigantide tegevuse läbipaistvus.

Sellega seoses on teatanud Taanis kuus meediaettevõtete juhti, et astuvad vastu suurtele meediaplatvormidele õiglase kohtlemise eesmärgil. Pöördumise teinud ettevõtted on Egmont, DR, Berlingske Media, JP/Politikens Hus, Jysk Fynske Medier ja TV 2. Nimelt soovivad nad saada infot, millised on tasud meediafirmadele nende sisu kasutamise eest. Lisaks soovitakse ligipääsu andmestikule - kuidas kasutatakse sisu ning milliste algoritmide järgi töötatakse. Pöördumises soovitakse meediagigantidelt õiglast vastutust sisu eest vastutamisel.