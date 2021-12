Kuidas mõõta Tallinna külastavate turistide arvu? Üks huvitav indeks võib anda head infot

Tallinna vanalinnas tegutsev Olde Hansa restoran müüb põhiliselt oma enda pruulitud majaõllesid. „Võrdluses 2019. aastaga on õllede müügimaht vähenenud 62,4%. Kui täpsemalt õllesortidest rääkida, siis kõige populaarsem on Olde Hansa meeõlu, selle müügimaht on vähenenud 54,7%. Rahvuste mõttes on kõige rohkem märgata, et just Soomest tulevaid külalisi on oluliselt vähem kui varasematel aastatel. Lisaks ka Venemaalt tulijad," kirjeldab restorani olukorda Olde Hansa turundusprojektide eest vastutav Miina Saak.