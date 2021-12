Aadrilaskmine krüptoturul: ööpäevaga toimus ülisuur langus

Forbesi sõnul algas bitcoini meeletu hinnatõus (2020. aasta märtsi 4000 dollarilt 2021. aasta novembrikuu 69 000 dollarini) USA Föderaalreservi ja teiste maailma riikide keskpankade otsusega majandust elavdada, pärast Covid-19 põhjustatud majanduslangust.

Suurim krüptovääring langes ööpäevaga -15,3% kuni 42296 dollari väärtuseni ning stabiliseerus lõpuks 47600 dollari juures. Suuruselt teine krüptovääring Ethereum langes -13,2% ning stabiliseerus 3955 dollari juures. CoinGecko järgi kaotas kokkuvõttes krüptoturg viiendiku oma väärtusest, langedes 2,2 triljoni dollarini.

Krüptovääringute kõikumised toimuvad üleüldise finantsturgude volatiilsuse taustal. USA Föderaalreserv üritab piirata inflatsioonikasvu rahanduspoliitikat karmistades. See ähvardab vähendada finantsturgudel senist vara kiiret likviidsuse kasvu. Koroonaviiruse Omicron-tüvi on pannud riske vähendama, sest muretsetakse selle üle, kuidas vastav tüvi mõjub maailmajanduse avanemisele. Üleilmne aktsiaturg on langenud 4%, võrreldes novembrikuu rekordtasemega.

Tuntud USA investor Loius Navellier hoiatas selle nädala alguses, et bitcoini hind võib langeda alla 10 000 dollari, mis oleks 80% langus, võrreldes novembrikuus pea 70 000 dollarilise hinnaga, kirjutab Forbes. „Võtaksin langust alla 46 000 dollari (200 päeva muutuse keskmine) tõsise sümptomina. Langust alla 10 000 dollari on oodata siis, kui bitcoin on saavutanud oma teise rekordilise hinnataseme. Taoline olukord oleks kooskõlas mitme varasema bitcoini kõikumisega 80% või rohkem," arvas Navellier.

Lisaks viitab Navellier trendile, kuidas viimatel kuudel on suured krüptovääringute kauplemisplatvormid Crypto.com ja FTX investeerinud miljoneid reklaamikampaaniatesse ning sõlminud kasulikke sponsorluslepinguid. Näiteks on Crypto.com USAs läbi viinud sajamiljonilise televisiooni reklaamikampaania, kus esineb ka Matt Damon.