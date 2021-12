Sutt: EL küberturvalisuse tase peab vastama ohupildile

„Küberturvalisus on meie digielu aluseks. Sellele vaatamata peetakse küberturvalisust enesestmõistetavaks ja kõige rohkem pööratakse sellele tähelepanu siis, kui probleemid on juba käes. Ennetamine on aga alati lihtsam ja odavam,“ märkis minister Andres Sutt Euroopa kolleegidele.

„NIS2 puhul on tegu EL kõige olulisema küberturvalisust puudutava õigusaktiga, mis on aluseks kõikide liikmesriikide küberturvalisuse seadustele. Selle fookus on kriitilise taristu küberturvalisuse tõstmine ning liikmesriikide vaheline koostöö küberturbe valdkonnas. Meie IT-süsteemide ja -teenuste terviklikkus ja toimimine sõltub suuresti kehtivast seadusandlusest. Kuigi ka olemasolev NIS-direktiiv oli küberjulgeoleku vallas ülemaailmne teerajaja, on küberohupildi muutus ning pandeemia toonud esile vajaduse seda ajakohastada,“ selgitas Sutt. Eesti on kehtiva NIS-direktiivi üle võtnud küberturvalisuse seadusega, mida tuleb uuendatud direktiivi jõustumisel täiendada.