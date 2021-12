Meeletut käivet näitav CARIAD on Eestis maksnud vaid pisut makse

CARIAD Eesti on praeguseks investeerinud 1,7 miljardit eurot. Siia paigutatud rahasumma mõjutas märgatavalt Eesti riigi statistikat. Nimelt viis CARIAD SE rahasüst miinusesse meie maksebilansi jooksevkonto. Selle põhjustas „suuremahuline arvutiteenuste import". Nüüd hakkavad nad seda raha Eestist välja liigutama. See tähendab, et seda summat kasutatakse lähitulevikus ettevõtte laienemiseks. Siiamaani on CARIAD omandanud ettevõtteid Rootsis, Iisraelis ning Hiinas, millest on saanud ettevõtte erinevad haruüksused.