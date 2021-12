Juhtumite arv kasvab kiirelt ning haiglates on üha enam koroonahaigeid. Ka surmade arv on taas tõusutrendis. Tundub, et talv on kujunemas tõeliseks õudusunenäoks, kirjutab Bloomberg. Omicroni tüvi on vaid hagu alla andnud ja tekitanud rohkem teadmatust.

Kreeka lahendus puudutab üle 60-aastaseid, Singapur astus samuti huvitava sammu. On aga suuri riike, kus räägitakse palju kohustuslikust vaktsineerimisest.