FOTO: Kollaaž

Turistide seas hinnatud vanalinn on pandeemia üks suuremaid kannatajaid. Täpsemalt sealsed toitlustuse ja majutuse pakkujad ning kaupmehed. Ettevõtjad tunnevad, et neist ei hoolita, kuid neil on oma ettepanekud, kuidas olukorda leevendada.