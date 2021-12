Liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumine võib kalliks maksma minna

LKF-i tegevjuhi Mart Jesse sõnul juhtub sageli, et parkimisõnnetuse põhjustaja lahkub sündmuskohalt, kuid satub hiljem silmitsi probleemidega. „Väga tihti jääb õnnetus turvakaamera vaatevälja või leidub sündmuskohal tunnistajaid. Kui teist juhti ei ole autos ja pole võimalik teda ootama jääda, siis peaks juhtunust teavitama oma kindlustusseltsi ja helistama häirekeskuse numbril 112,“ ütles Jesse.

„Õnnetus tuleb igal juhul kohapeal vormistada ja teha juhtumist fotod, sest vastasel juhul võib sündmuskohalt lahkumine tuua lisaks politsei trahvile kaasa ka kindlustusandja tagasinõude,“ selgitas Jesse. Kõigist liikluskindlustuse juhtumitest moodustavad parkimisõnnetused 39 protsenti, tagant otsasõidud 17 protsenti ja kokkupõrked ristmikul 14 protsenti.

If Kindlustuse poolt sel suvel läbi viidud uuring näitas, et 20 protsenti parklaõnnetuse põhjustajatest põgeneb sündmuskohalt. „Paljud inimesed ilmselt ei taju veel, miks peab õnnetuse registreerima. Parklaõnnetuse põhjustajal tuleb järgmisel aastal tasuda liikluskindlustuse eest paarkümmend eurot rohkem, põgenejal tuleb aga lisaks sellele tasuda kõik kahjud oma taskust. Koos politsei trahviga võib kogusumma ulatuda tuhandete eurodeni,“ selgitas If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuht Taavi Kruus.

Kruus rõhutas, et parklaõnnetuse osalistel pole mõistlik sõlmida omavahel rahalisi kokkuleppeid. „Kui õnnetuse põhjustaja pakub näiteks 100 eurot, siis seda on selgelt liiga vähe, sest väiksemgi remont maksab täna ligi 500 eurot. Omavaheline kokkulepe pole kasulik ei õnnetuse põhjustajale ega kannatanule, mõistlik on ikkagi õnnetus korrektselt registreerida,“ ütles Kruus.