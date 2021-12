Jälgi siit mugavalt elektri tunnihinda

Elektrikell.ee on loodud selleks, et külastajatel oleks lihtsam oma tarbimisharjumusi kohandada elektrihinna järgi. Gridio juht Konrad Hanschmidt kirjeldab lehekülje mõtet: „Lõime Elektrikella väikese ühiskondliku kõrvalprojektina. Vajaduse tekkis sellest, et mu lähedased saaksid kergemini elektrihinda jälgida.”