Ekspert praegusest turbulentsest ajast turgudel: viiruse uus tüvi tekitab teadmatust

Omikroni tüvi saatis maailma aktsiaturud esialgu langusesse ning toibumine ei olnud kiire tulema, kuna uue tüve kohta on veel vähe teada. Koos aktsiaturgudega langes ka toornafta hind, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võib öelda, et volatiilsus ehk heitlikkus on tõepoolest kasvanud. Turgudele ei meeldi teadmatus. Turgudele ei meeldi määramatus. Ja paraku viiruse uus tüvi on just midagi sellist, mis seda määramatust tekitab," kommenteeris SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.

USA keskpanga juht Jerome Powell hoiatas sel nädalal, et koroonaviiruse omikroni tüvi võib aeglustada USA majanduse ja tööturu taastumist ning föderaalreserv kaalub stiimulite plaanitust kiiremat eemaldamist.

"Kuna väga paljudki turud sõltuvad sellest odavast rahast, siis ka see on tekitanud mõnevõrra heitlikke meeleolusid," märkis Koppel.

