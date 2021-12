Muusikamaailma legendid teevad oma elutööd rahaks. Viimane neist on korduvalt ka Tallinnas esinenud

Räägitakse, et oma loomingu müügi eest teeniks ta ligi 250 miljonit dollarit. Usutakse, et Universal Music Publishing võib olla kõige tõenäolisemaks ostjaks, kuid on ka neid, kes usuvad pigem Sony Music Publishingiga sõlmitavasse tehingusse. Just nende halduses on kataloog ka praegu. Väidetavalt on läbirääkimised veninud juba mitme kuu pikkuseks.

Kui Universal tõesti Stingi kataloogi endale saaks, siis juhtuks see täpselt aasta pärast seda, kui nad sõlmisid sarnase lepingu Bob Dylaniga. Selle tehingu väärtus oli lausa 400 miljonit dollarit, mis on hetkel kõige suurem rahasumma, mis ühe artisti kataloogi eest on tasutud.

Kataloogis on nii ansambli Police lugusid kui ka Stingi soololood. Räägitakse, et tehingu üheks osaks võib saada ka õigused salvestatud muusikale.

Meenutame ka, miks Stingi kataloog nõnda kallihinnaline on. Selleks peab minema aega, mil ilmus P. Diddy (toona Puff Daddy) kultuslugu „I'll Be Missing You". Selles loos on teadagi kasutatud laulu „Every Breath You Take" elemente. Kitarri-rifid on küll Stingi bändiliikme Andy Summeri sisse mängitud, kuid laulu õigused kuuluvad Stingile. Vaid tema teenib selle pealt.

Paraku ei küsinud Puff Daddy luba, et laulu kasutada ning kui ta seda tegi oli juba selge, et remixist saab tohutu hitt. Sting ei andnud järele ning nõudis ja saigi 100% kogu selle laulu tuludest. See oli pikka aega üks enimmüüdud singleid muusikamaailmas.

2010. aastal ütles Stingi endine mänedžer, et „Every Breath You Take" moodustab suuresti tänu Diddyle 1/4 tervest Stingi karjääri sissetulekutest. Ta ütles veel, et sel ajal teeinis Sting laulu pealt 2000 dollarit päevas. See oli enne aega, mil mängu tulid Spotify, Pandora, YouTube ja teised.

Just seetõttu on artisti kataloog väärt umbes veerand miljardit dollarit.