Energia hind on tänavu järsult kallinenud FOTO: Argo Ingver

Tänane elektri hind tõuseb päeval kõrgustesse. Päeva keskmine on 279,5 eurot megavatt-tunni eest, kuid õhtul ületab tunnihind esmakordselt lausa 600 euro piiri. See on võimas uus rekord.