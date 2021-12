VIDEO | 55 miljonäri ühe loosimisega. Üht suurt sõpruskonda tabas äsja suur õnn

„Paar päeva tagasi ütles jõusaali juhataja, et me peaksime panema raha kokku, et osaleda Powerballi loosimises. 5 dollarit näo kohta," kirjeldas Lorna. Ta läks autosse ja leidis sealt mõned mündid ning viis korraldajale.

„Ma helistasin tagasi ja ütlesin, et ma loodan, et nad helistavad, et teatada, et võitsime Powerballi. Mulle vastati, et nii see ongi," meenutab Lorna. „Ma ütlesin, et ärge mängige mu emotsioonidega!"