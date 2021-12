Circle K: kütusehinnad langevad lähiajal ilmselt veelgi

Kütusehindade jaemüügihindade määramisel lähtuvad tanklad nii mootorikütuste sisseostuhindadest, riiklikest maksudest kui ka kohalikust konkurentsis.

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuhi Indrek Sassi tõdes, et maailmaturu hinnalanguse puhul on nad valmis koheselt jaehindu alandama. "Tuleb mõista, et Eesti turule jõuab hinnamuudatus tavaliselt 7-10 päevase viitega. Seda eelkõike tanklates oleva kütusevaru tõttu," selgitas ta.

Ta nentis, et see aasta on olnud seni rekordkõrgete jaehindade aasta, mis on olnud tingitud mootorikütuste hinnatõusust maailmaturul ning biokohustuste nõuete täitmise kõrgest hinnast. "Kui diislikütuse osas suutis riik läbi aastataguse aktsiisilangetuse viia jaehinnad Eestis Leeduga samale tasemele, siis bensiini jaehindade osas tuleb samuti riigi poole vaadata – Eestis on Baltikumi kõrgeim bensiiniaktsiis," juhib ta tähelepanu. Lisaks kehtib Eestis varasem kohustus minna üle suvise aururõhuga bensiinile, mis toob samuti hinnalisa.

Eeltoodut märgib ka Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat. "Võtmed kütusehindade alandamiseks on ka Eesti valitsuse käes – tänased ebamõistlikud regulatsioonid ja bürokraatianõuded kütuseturul jõuavad tarbija rahakotti," juhtis ta tähelepanu.

Hinnastamisjuht Sassi on tänast maailmaturgu vaadates positiivselt meelestatud, et mootorikütuse jaehinnad langevad Eesti jaamades lähiajal senisest veelgi.