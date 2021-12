Õlletehase juht: oleme sunnitud õlle hinda tõstma

Ivar Aus on olnud Põhjala õlletehase juht alla poole aasta. Suvi oli nende jaoks ilus aeg, kuid mitte pilvitu. Ka neid on mõjutanud üleilmsed tarneraskused. Esmalt puudutas see eelkõige alumiiniumpurke. „Mitte, et alumiinium oleks otsa saanud, nagu rääkima hakati, vaid lihtsalt kodus olevate ja jooke tarbivate inimeste arv suurenes hüppeliselt,” kirjeldab Aus. Tarbimisharjumuste muutus tõi kaasa uue olukorra kõigi jaoks ja seetõttu oli mitu kuud keeruline pakendeid hankida. Varem joodi samasugune kogus õlut ära restoranides, baarides ja ööklubides. Ka praegu ei ole mure lõplikult kadunud, kuid sinna kõrvale tekkinud on uued ja samuti tõsised teemad.