Tõsine probleem talentide palkamisel. Pipedrive: reeglid piiravad andekate inimeste siia meelitamist

Pipedrive’i personalijuhi Oksana Võsa sõnul on globaalne pandeemia mõjutanud nii värbamispraktikaid kui ka seda, kuidas inimesed tööd üldse mõtestavad. “Tehnoloogiasektoris oli värbamine paras väljakutse juba enne pandeemia algust, kuid konkurents tööjõu nimel on tänaseks tegelikult veelgi hoogustunud. Paljuski on see seotud hübriidtöö populaarsusega - geograafilised piirjooned on hägustunud ja töötajatel on rohkem võimalusi valida, kus ja kelle heaks töötada. Huvitav on ka see, et tervisekriis on mõjutanud värbamistsüklit ja sellel aastal oli suvi erakordselt vaikne. Tõenäoliselt on inimesed koroonakriisist väsinud ja eelistasid suve veeta töökohustusteta,” rääkis Võsa.