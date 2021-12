GRAAFIK | Tänane oli köömes. Krõbe külm viib homme elektri hinnad täiesti uutesse kõrgustesse

Kui öösel on hinnad veel vastuvõetavad, siis hommikutundidel toimub järsk hüpe, mis päädib kella 8 ja 9 vahel lausa 1000,07 suuruse hinnaga. Edasi on see mitmel tunnil järjest stabiilselt ülikõrgel 650 euro/MWh eest tasemel. Kella 15–16 vahel tõuseb hind taas 1000 euro alla ning 20 ja 21 vahel on see 800 euro all. Tegemist on Eleringi andmetega. Nordpool näitab, et ööpäeva keskmine on uskumatud 469,03 eurot MWh eest.