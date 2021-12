Ettevaatust! Talvised teeolud on toonud kopsakaid sõidukikahjusid

„Peamiselt on tegu teelt väljasõitudega või tagant otsasõitudega, mil pidurdusmaa on jäänud libeduse tõttu liiga lühikeseks. Päris mitmel juhul on auto kaldunud vastu hoonet või väravat, mis tähendab et ka hoovis ja väikese kiirusega tuleb libedaga olla tähelepanelik,“ ütles PZU Kindlustuse sõidukikahjude grupi juht Teet Järv.