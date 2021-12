KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: asjad ja olukorrad, mis sinu elus alati kindlustatud peaksid olema

Coop Kindlustusmaakleri juht Raivo Piibor ning PZU kodu- ja reisikindlustuse tootejuht Kristo Õunapuu põhjendavad seda majandusliku olukorra erinevustega, mis võib jätta mulje riskide maandamise ebavajalikkusest. Lisaks olevat siin natuke tegemist ka eestlasliku jonniga, mis paneb arvama, et alati saadakse ise hakkama ja pole vaja liigselt muretseda.

„Õnneks jääb meil aasta-aastalt seda jonni siiski vähemaks ja üha rohkem inimesi mõistab, et parem oleks riske maandada ja hajutada ning mitte jätta kõike üksnes enda kanda. Kui vanasti oli talude puhul levinud üksnes tulekindlustus, siis praegusel ajal on mõistlik kindlustada ikkagi kogu oma vara,” rääkis Piibor.

Ta lisas, et tavaline on ka see, et kindlustust valides vaadatakse üksnes hinda, kuid tegelikult tuleks süveneda hoopis sellesse, mis selle raha eest ühe või teise kindlustuspakkuja juures tegelikult kindlustatud saab. „Juhul kui inimesel endal ei ole tahtmist eri kindlustusseltside pakkumustesse süveneda, võib ta alati abi küsida ka professionaalidelt ehk pöörduda võrdluse saamiseks kindlustusmaaklerite poole, kes annavad nõu ja pakuvad ka turuülevaadet,” lausus Piibor.

Õunapuu lisas, et kui kohustuslikud kindlustused kõrvale jätta, siis ta tahaks loota, et kõik inimesed leiavad võimaluse kindlustada ära oma kodu. „Kõige muuga on alati võimalik hakkama saada, aga ma tõesti ei sooviks kellelegi olukorda, kui tal pole kohta, kus elada,” sõnas ta.