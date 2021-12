Taavi Aas: tõstatan valitsuses energia käibemaksu alandamise plaani

"Pikemas perspektiivis tuleb muuta ka CO2 kvoodi hinnasüsteemi. Kõikidel EL-i kohtumistel tõstan selle teema üles ja toonitan, et kehtiv CO2 kvoodi hinna kujunemine ei tööta. Eelmisel neljapäeval rääkisime seda Poola energeetikaministriga, kes väljendas sama seisukohta. See näitab väga selgelt, et me pole üksi," kinnitas Aas.

Lisaks rääkis Aas ERR-ile, et ta ei poolda börsisüsteemi muutmist, sest see võib põhjustada olukorra, kus kallimad energiatootjad turule ei pääse, mis omakorda tekitab turul elektri defitsiidi, mis hakkab omakorda hindu kergitama.

"Seetõttu on Eesti olnud seisukohal, et me ei kiirusta selle börsisüsteemi muutmisega. Pigem saavad olla lühiajalised toetusmeetmed tarbijatele ja täiendavad tootmisvõimsused, eeskätt rohelised tootmisvõimsused, need on lahendused Eestile," ütles Aas.