Eurod Foto: Madis Veltman

Täna naudivad paljud NordPooli süsteemi riigid võrreldes Eestiga vägagi odavat elektrihinda. NordPooli statistika näitab, et riikide olukord on kardinaalselt erinev. Eesti, Läti, Leedu ja Soome tarbijad on pika puuga kõige viletsamas seisus.