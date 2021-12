Iduettevõtete palgad ületavad Eesti keskmist pea kahekordselt. Suurima maksumaksja tiitel läheb lipulaevale

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et möödunud aastal oli näha iduettevõtete värbamistempo aeglustumist, kuna ülemaailmne koroonakriis mõjutas rahvusvahelistele turgudele orienteeritud Eesti iduettevõtteid, kuid tänaseks on idusektor tagasilöökidest lõplikult taastunud. “Eesti iduettevõtted on koroonakriisiga kohanenud ja sellest edukalt välja tulnud. Kolmandat kvartalit järjest näeme värbamistempo taastumist ja kasvu. See näitab ühtviisi nii meie iduettevõtete head kohanemisvõimet kui ka küpsust laiemas mõttes,” sõnas Peeterson.