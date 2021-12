Selliseid elektrihindu nagu detsembri alguses pole Eestis varem olnud: alles sai elektri mõnikümmend eurot maksnud megavatt-tunni eest, nüüd tuli börsihinnaga paketi puhul välja käia suisa tuhat eurot. See tekitab hirmu: kui kõrgeks hinnad veel minna võivad? Praegune hinnatõus on mitmete kehvade kokkulangemiste koosmõju, tavaliselt on hinnamõjutajaid vaid üks-kaks. Mis teeb just nüüd elektri kalliks?