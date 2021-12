Neljapäeval avatakse Tartus lõplikult valminud Riia-Vaksali liiklussõlm

Linnapea Urmas Klaas nimetab Riia-Vaksali ristmiku rekonstrueerimist Tartu viimase kümnendi üheks tee-ehituse olulisemaks objektiks. „Tartu on tervislikke liikumisviise edendav linn. Kergliiklussild ja -tunnelid linna ühes liiklustihedaimas piirkonnas muudavad liikluse ohutumaks ning ühendus kesklinna ja Maarjamõisa ning teiste linnaosadega on mugavam ja kiirem,“ ütles Klaas. Ta lisas, et atraktiivse välimusega uuenenud ristmik rikastab oluliselt ka Tartu linnaruumi tervikuna.

Riia-Vaksali ristmiku projekteerimine ja ehitamine maksis 5 272 275 eurot. Töid rahastati Tartu linna ja Ühtekuuluvusfondi projekti "Tartu raudteejaama arendamine ja ligipääsetavuse suurendamine" vahenditest. Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Andrus Treieri sõnul on Tartu Riia-Vaksali liiklussõlm üks mahukamaid projekte, mida KIKi kaasabil on viimastel aastatel renoveeritud, et ühendada erinevad transpordiliigid. „Hea meel, et inimesed saavad kombineerida mugavalt keskkonnasäästlikke liikumisviise nagu ühistransport, elektrisõidukid ja jalgrattad,“ lisas Treier.