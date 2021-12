Reedel ikka ei saa peole? Teadusnõukoja ettevaatlik hoiak lükkas otsustamise neljapäeva

"Kuna teadusnõukoda on ettevaatlik, siis neljapäeval arutame. Kuulame nad täpsemalt ära," ütles Jaak Aab täna Ärilehele. Teadusnõukoda andis eile mõista, et nende hinnangul tuleks piirangute leevendamisega vähemalt nädal aega oodata.

"Kogu maailm on praegu ettevaatlik. Omikrontüvi on juba ka Eestisse jõudnud. Ootame-vaatame infot, mis juurde tuleb. Võimalik, et me ei pea muretsema, aga kindel ei saa selles olla," ütles Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer eile Delfile.