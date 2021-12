Kallis energia kergitab inflatsiooni meil ja euroalal

Euroala majandus on väga kõrgete energia- ja toorainehindade ning pakkumispoolsete pudelikaelte tõmbetuules. See on hakanud piirama majanduse kasvuväljavaateid ning kergitanud inflatsiooni tasemele, mida pole varem täheldatud. Mitmete ebasoodsate asjaolude kokkulangemise tulemusena on gaasi ja elektri hinnad rekordkõrgel tasemel ning põhjustanud energiahindade 27-protsendilise tõusu. Sealjuures muudab suur sõltuvus sisseostetavast kütusest euroala majanduse ja selle olulised sektorid maailmaturu hinnakõikumistele vastuvõtlikuks.

Eestis on energiahinnad tõusnud aastaga koguni kolmandiku võrra. Mõnevõrra on hinnatõusu tagasi hoidnud valitsusepoolne meede – elektri võrgutasude langetamine poole võrra, mis kärpis tarbijahindade tõusu 0,4 protsendipunkti võrra. Energiahinnad moodustavad poole tarbijahindade 8,8-protsendisest tõusust ning suuremal määral on kallinenud gaas ja elekter, vastavalt 135 ja 49 protsenti.

Euroopa gaasiturul sügisel toimunud hüppeline hinnatõus on nüüdseks suuremalt jaolt siinsetesse jaehindadesse üle kandunud. Samas tuleb arvestada, et kaugkütte hindadesse hakkab sisendite kallinemine kanduma alles aasta lõpus. Mõnevõrra leevendab energiakandjate kallinemist uuest viirusetüvest tingitud nafta odavnemine, mille mõju pole veel jaehindadesse kogu ulatuses jõudnud.

Toiduained olid novembris 5,4 protsenti kallimad kui aasta tagasi. Kuigi pea poole toidu kallinemisest moodustavad suvise saagikuse vähenemise tõttu aiasaadused, võib täheldada tootjapoolsetest kulusurvetest tingitud laiemat toidu hinnatõusu. Toidutoorme hinnad välisturgudel on aastaga tõusnud pea kolmandiku võrra ning lisaks tuleb arvestada kõrgemate energiahindadega, mis on tänavu toidutööstuse marginaale langetanud.