ERISAADE | Raivo Vare: toetuse maksmine elektriarvete tasumiseks ei ole pikk lahendus. Riigid peavad börsil kokku leppima madalama hinnalae

Kui kolmetoalises korteris kõikides tubades tuled põlevad, telekas mängib, ahi töötab, siis mida see päriselt rahakotile tähendab, kui elektri hind on 1000 eurot MWh eest?

Vare sõnul tähendab see, et tuleb hakata vaatama, kust annab kokku hoida. Ta rääkis, et on soovitatav rohkem tarbivaid seadmeid ajutiselt välja lülitada või kasutada neid siis, kui elekter on odavam. Ta märkis aga, et elekter on odavam südaööl ja pärast seda. „Praadimiseks ja ahjus küpsetamiseks ei ole see kõige parem aeg.“ Ta märkis aga, et pesumasinat saab küll üsna hõlpsalt ööseks tööle panna.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2

„Hullem lugu on see, et osa seadmete väljalülitamine on küsitav, näiteks elektriboilerid. Need tarbivad küll palju elektrit, kuid nende pidev sisse-välja lülitamine lühendab nende eluiga,“ ütles Vare.

Ärileht kirjeldas eile kahe lugeja kogemust. Tarbijad võrdlesid eelmise ja selle aasta novembri elektriarveid. Ühel tõusis arve umbes poolteist korda, teisel aga kuus ja pool korda. Millest selline erinevus tuleb?

See tuleneb elektripaketist, vastas Vare. Peale selle, et elektrihind on tõusnud börsil, on suurendatud kolm korda ka fikseeritud hindadega pakette. „Börsihinnad on tõesti – ma isegi kasutaks sellist sõna – ropult hüpanud,“ ütles Vare.

Vare selgitas, et hinnatõusu taga on kaks peamist asja. Esiteks oleme läinud kunagiselt fikseeritud hinnaga süsteemilt üle muutuva hinnaga varustussüsteemile, mis põhineb börsi hindadel. See hõlmab kõiki riike ja meil kehtib Põhjala ehk NordPool hinnatsoon.

Häda on Vare hinnangul selles, et elektri hind ei sõltu sellest, palju maksab tootmine, vaid millise hinna annavad elektrile börsil tegutsejad. Teisisõnu: börsi elektri hind sõltub sellest, kuidas viimasena ehk kõige kõrgema hinnaga turule tulija oma elektrit hinnastab. „Ju siis on mingi tootja tulnud turule sellise koleda hinnaga nagu üle 1000 euro MWh eest ja see määrab kogu börsi üldise hinnataseme meie tsoonis,“ selgitas Vare.